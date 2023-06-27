Голям пожар обхвана жилищна сграда в Обединените арабски емирства (Видео)

Огромен пожар се разрази в многоетажна жилищна сграда в град Аджман в северната част на Обединените арабски емирства. Жителите на сградата са били евакуирани, предава Нова.

На този етап няма данни за жертви и пострадали. Според полицията в Аджман огънят е потушен напълно от пожарникарите.

Голям пожар избухна в същия комплекс през 2016 г.