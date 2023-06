Пожар в жилищна сграда в Брюксел, четирима са пострадали (Снимки)

Пожар избухна в жилищна сграда в брюкселския район "Гансхорен". 100 души са евакуирани, а четирима са пострадали.

Огънят вече е овладян. Той е започнал вчера вечерта около 20:30 часа и се е разпространил по стълбите от външната страна на сградата.

Пожарът е обхванал 14 етажа. От пожарната съобщават, че на място са изпратени седем екипа.

„Видях дима и веднага отидох да погледна в коридора. Там имаше още повече дим и затова веднага затворих вратата. След това си сложих мокра кърпа на устата и отидох на терасата”, каза един от жителите на сградата.

Все още не е ясна причината за пожара. Назначена е противопожарна експертиза. Около 14 апартамента са необитаеми, предаде bTV.