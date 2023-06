Продадоха последния портрет на Климт за 85,3 млн. британски лири

Последният портрет, нарисуван от художника Густав Климт преди смъртта му, беше продаден за 85,3 млн. британски лири (108,4 млн. долара) на търг в Лондон, предадоха Пи Ей мидия и ДПА.

От аукционна къща "Сотбис" казаха, че продажбата на "Дама с ветрило" (Dame mit Fächer) на "Ню Бонд стрийт" е нов рекорд за Климт, а картината е най-ценното произведение на изкуството, продадено на търг в Европа.

Хелена Нюман, аукционен посредник и председателка на "Сотбис Европа", заяви, че творбата е абсолютно доказателство за художествения гений на Климт и завладява въображението на всеки, който я види.

От аукционната къща съобщиха, че след десетминутно наддаване между четирима почитатели на изкуството произведението е отишло при колекционер от Хонконг, предаде БТА.

През 2010 г. аукционната къща продаде в Лондон бронзовата скулптура на швейцарския художник Алберто Джакомети "Ходещ човек I" (L'homme Qui Marche I) за 65 млн. британски лири.

Австрийският художник Климт, известен най-вече с картината си "Целувката" (Der Kuss), умира внезапно през 1918 г. на 55-годишна възраст. Following a 10 min bidding battle between 4 bidders at #SothebysLondon, Gustav Klimt’s final masterpiece ‘Dame mit Fächer’ (Lady with a Fan) established a new auction record for Klimt and became the most valuable work of art ever sold at auction in Europe: https://t.co/pWguIRHn6d — Sotheby's (@Sothebys) June 27, 2023

Климт започва работа по "Дама с ветрило" през 1917 г. По това време той е сред най-известните портретисти в Европа и получава поръчки на цени, далеч над тези на колегите си художници.

Малко след смъртта на художника картината става собственост на виенския индустриалец Ервин Бьолер, близък приятел и покровител както на Климт, така и на колегата му Егон Шиле.

За последен път картината е продадена от "Сотбис" в Ню Йорк през 1994 г. за 7,8 млн. британски лири - рекорд за произведение на Климт по онова време.

Миналата година творбата му "Брезова гора" беше продадена от "Кристис" за 81,6 млн. британски лири.