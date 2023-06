Извадиха отломки от подводницата "Титан" на сушата, сред тях има човешки останки (Видео, снимки)

Извадиха отломки от подводницата „Титан” на сушата. Сред тях са открити предполагаеми човешки останки, които ще бъдат изследвани и може да допринесат за установяване на причините за трагедията. На публикувани кадри се вижда предмет, който прилича на носа на плавателния съд

На публикувани кадри се вижда предмет, който прилича на носа на плавателния съд, както и други натрошени части, увити в бяло покривало, предаде Нова тв. Имплозия по време на експедиция до останките на кораба „Титаник” уби петимата пасажери на борда