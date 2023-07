Автомобил се вряза в училище в Лондон, седем деца са ранени (Видео)

Автомобил се вряза в сграда на начално училище в югозападен Лондон. Девет души, сред които седем деца, са ранени. Някои от тях са в тежко състояние.

Полицията не разглежда инцидента като терористичен акт, но според местен член на парламента случилото се е "изключително тревожно и трагично". BREAKING: Police say a child has died after Wimbledon school crash.https://t.co/PAiZ4D1RJB



Въздушни кадри от мястото на инцидента - недалеч от провеждането на тенис турнира "Уимбълдън", показват катастрофиралия автомобил спрял под ъгъл до стената на модерната училищна сграда, предаде bTV.

Свидетели и репортери на място коментират, че пътят пред училището е тесен и по него обикновено е трудно да се развие скорост.

В частното училище Study Prep се обучават момичета на възраст от 4 до 11 години. Според уебсайта на учебното заведение този четвъртък е бил последният учебен ден за децата на възраст от 4 до 8 години. This is the school in Wimbledon that's had a car crash into it.



Must have been some crazy accidents to hit the building... pic.twitter.com/KIWxBhXpMN — Sparks 🧃 (@sparks55776244) July 6, 2023

Води се разследване, за да се изяснят всички обстоятелства на случилото се. Шофьорът е спрял на мястото на инцидента, не са извършени арести.