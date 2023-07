Почина изпълнителят на хита "Love is in the Air" Мартин Стивънс (Видео)

Канадският певец Мартин Стивънс, придобил световна слава с диско хита "Love Is in the Air", почина на 69-годишна възраст, предаде Си Би Си и БТА.

Новината за кончината му беше потвърдена от компанията "Продъкшън шоубиз" във Фейсбук.

Причината за смъртта на Стивънс не се съобщава. Той е починал на 5 юли.

Певецът е роден на 3 октомври 1953 г. под името Роже Прюдом във Вердюн, провинция Квебек. През 1978 г. издава дебютния си албум, в който са включени само песни на френски език, с изключение на кавър версия на "Love Is in the Air", издадена през 1977 г. от австралийския певец Джон Пол Йънг.

През 1979 г. заради парчето Мартин Стивънс получава номинация за наградата "Джуно" в категорията за най-продаван сингъл. Отличието е канадският еквивалент на американската "Грами".

През 1980 г. той е номиниран отново за "Джуно" за "Midnight Music" - пилотната песен на изцяло английски албум, издаден през 1979 г. Същата година Стивънс е сред претендентите и за наградата на Квебек за музикални изпълнители в категориите мъжки вокал и диско албум на годината.

През 2007 г. Мартин Стивънс издаде автобиографична книга.