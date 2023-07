Наводнения в Испания заради проливни дъждове (Видео)

Поройните дъждове станаха причина за тежки наводнения в испанския град Сарагоса. По информация на местните власти няма жертви и пострадали, но са нанесени сериозни материални щети. ‼️ WATCH 🚨 Incredible scenes: Woman gets to the top of the car to save her life amid massive flooding in Zaragoza, Spain pic.twitter.com/gEW5OHVlD6 — {Matt} $XRPatriot (@matttttt187) July 7, 2023

За кратко време улиците на града се превърнаха в реки, бяха наводнени подлези и подземни гаражи. Водата носеше автомобили, контейнери и покъщнина.