Принц Уилям и Кейт присъстваха на втората мини коронация на Чарлз III и кралица Камила

Коронацията на крал Чарлз III и кралица Камила бе отбелязана на специална церемония в Шотландия в сряда. Към монарсите се присъединиха принцът и принцесата на Уелс по време на националната благодарствена служба в катедралата "Сейнт Джайлс" в рамките на Кралската седмица.

По време на церемонията на краля бяха връчени почетните отличия на Шотландия - най-старите короновани скъпоценности в света. Службата започна с шествие от еспланадата на Единбургския замък, в което участваха 100 души, водени от ефрейтор Кручън IV и полковия талисман на Шотландския кралски полк - Шетландското пони.

Колкото до почетните знаци - корона, скиптър и държавен меч - те пътуваха с кола под военна охрана. Сред тях присъстваше и новият меч на Елизабет, поръчан да замени предишния, тъй като е станал твърде крехък. Той е бил подарен на Джеймс IV от папа Юлий през 1507-а.

На церемонията кралят, кралицата и принцът на Уелс бяха облечени в одежди на Ордена на бодил, тъй като са част от Рицарския орден - най-висшият на Шотландия. Кейт пък отдаде почит на знамето на страната в синя рокля, съчетана с палто на Катрин Уокър, с подходяща шапка на Филип Трейси и перлена огърлица с четири нишки, принадлежаща на покойната кралица Елизабет II.

Сред присъстващите бяха и първият министър на Шотландия Хъмза Юсаф, лидерът на шотландските консерватори Дъглас Рос, лидерът на шотландските лейбъристи Анас Сарвар и този на шотландските либерални демократи Алекс Коул-Хамилтън. Сред другите участници бяха цигуларят Никола Бенедети и олимпийската състезателка по гребане Дейм Катрин Грейнджър, която носеше меча на Елизабет. NEW: Humza Yousaf has arrived for King Charles's 'mini-coronation', where he is set to do a bible reading at the ceremony pic.twitter.com/rFS70x84jD — The National (@ScotNational) July 5, 2023

След службата в Единбургския замък бе даден оръдеен залп, а кралските особи наблюдаваха зрелищния полет на "Червените стрели" от двореца Холирудхаус, пише dir.

Кралската седмица започна в понеделник, като Чарлз участва в церемонията по връчването на ключовете в двореца и се присъедини към бившите моряци на борда на кралската яхта "Британия" по случай 25 години от пристигането ѝ в Единбург.