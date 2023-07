6 загинали при взрив във фабрика за експлозиви в Русия

Взрив във фабрика за ескплозиви в Самарска област, в Централна Русия, отне днес живота на най-малко шестима души, а двама човека са ранени, съобщиха спасителните служби, цитирани от руските новинарски агенции, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Избухнал е взрив в Чапаевск, в завод "Промсинтез". Шестима души се загинали, а още двама са ранени", каза представител на спасителните служби пред ТАСС. 1/2

Notizie di una spaventosa esplosione alla Promsintez di Samara,una fabbrica di esplosivi. Si parla già di 6 operai morti e un numero imprecisato di feriti.

Ecco cosa succede quando spingi al massimo i vecchi dinosauri sovietici e li obblighi a operare a ciclo continuo

