Пентагонът: Пригожин ползва двойници, останал е в Русия след бунта

Основателят на ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин наистина е бил в Русия през по-голямата част от времето след бунта, като се е движил основно между Москва и Санкт Петербург, заяви служител на Пентагона пред американския в. "Ню Йорк Таймс" при условие да остане анонимен.

Той казва, че не е ясно дали Пригожин изобщо е идвал в Беларус, тъй като той очевидно използва двойници, за да прикрива движенията си.

На 27 юни Лукашенко заяви, че Пригожин е в Беларус, като подчерта, че това е станало "днес". На 6 юли, в отговор на въпрос къде се намират наемниците и Пригожин, Лукашенко заяви: "Това е руска компания. Затова въпросът явно не е към мен. Доколкото съм информиран, бойците са в своите лагери. Що се отнася до Пригожин, той се намира в Санкт Петербург. Той не е на територията на Беларус.

"Екипът на "Вагнер" все още не е пристигнал в Беларус, както заяви междувременно заместник-министърът на отбраната на Беларус Леонид Касински.

"Не, оперативната група все още не е пристигнала, не е определена, не е огледана. Мисля, че когато се вземе окончателното решение групата "Вагнер" да се разположи или не в Беларус, тогава ще видим", заяви Касински.

Тоест от изказването му следва, че ЧВК все пак може да промени решението си и да не отиде в Беларус.

При претърсването на имението на Евгений Пригожин в Санкт Петербург разследващите откриха пари в брой, оръжия и странна колекция от перуки. Самият Пригожин все още е на свобода. Въпреки че ни беше казано, че според условията на сделката той е трябвало да отиде в изгнание в Беларус, коментира британското издание The Spectator. NEW: Flight data from @flightradar24 show's Prigozhin’s jet has been flying around Russia and to Belarus since his mutinous uprising on June 24.



Но Лукашенко заяви, че Пригожин се намира в Русия и той не знае къде точно. Всъщност говорителят Дмитрий Песков излезе с изявление, в което се казва, че руската държава няма "нито възможност, нито желание" да проследява движението на Пригожин.

Изглежда, че е налице някаква ситуация на противопоставяне. Не изглежда наемниците на Вагнер да се преместват в Беларус или да се присъединяват към други части, както се предполагаше. От друга страна, има предположения, че редовните военни са си присвоили всички или по-голямата част от техните танкове и друго оборудване. Част от бизнес империята на Пригожин "Конкорд груп" е закрита, като някои подразделения изглежда работят както обикновено, а други са поети от конкуренти. В края на краищата това е често срещана динамика в Путинова Русия - спадът в популярността е покана за по-ориентираните съперници да започнат да търсят трофеи.

Показани ни бяха кадри от вътрешността на имението на Пригожин, когато в първия ден на бунта там нахлуват служители на ФСБ. Сред предсказуемия бляскав интериор, който изглежда е нещо обичайно за новите пари на Русия, имаше пачки с пари в брой на стойност около 600 милиона рубли. До известна степен това може да се обясни с факта, че Вагнер по същество е паричен бизнес, при който на бойците и на роднините на загиналите се плаща в брой. Въпреки това сумата в брой е, меко казано, забележителна. Още по-странна е гледката на гардероб, пълен с перуки с различна степен на неправдоподобност, както и на серия селфита на Пригожин в различни униформи и маскировки. Тези селфита може да са истински, а може и да не са, тъй като ФСБ има значителен опит в инсценирането и манипулирането на снимки. Въпреки това начинът, по който изобличението е показано по държавен телевизионен канал, подсказва за определена кампания за подкопаване на доверието в Пригожин и за неговото унижение.

В крайна сметка сцените от Ростов на Дон, където голям брой жители аплодират него и хората му, напускащи града, подчертават колко лесно той може да се превърне в катализатор на общественото недоволство. Не става дума за това, че хората аплодират един кървав бандит, който почти сигурно е военнопрестъпник. По-скоро това е отражение на широко разпространеното недоволство, предизвикано от редица проблеми. Има хора, които приемат мита за "Вагнер" като най-ефективната бойна сила на страната на Русия и се чувстват предадени. Има и такива, които виждат в Пригожин рядък пример за командир, готов да се застъпи за своите хора. А има и такива, които просто реагират на това, което някой е готов да нарече корупция и некомпетентност по върховете на системата. Именно това, а не оръжията на "Вагнер", прави Пригожин опасен.

Той може да е прекалено опасен, за да бъде арестуван или елиминиран (все още), но Кремъл иска поне да подкопае обществения му авторитет и легитимност, пише dir.bg. Оттук и селфитата и вероятно бъдещите информационни операции. Тук има известна карма: човекът, който ръководеше прословутите ферми за тролове в социалните медии, сега получава възможността да изпита смъртта чрез хиляди мемове, пише в заключение The Spectator.