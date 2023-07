Транссексуална жена спечели конкурса „Мис Нидерландия“

Транссексуална жена е коронована за първи път за „Мис Нидерландия“, съобщи журито в събота вечер след приключването на конкурса в Льосден.

Победителката е 22-годишната Рики Колe, която заяви, че обича да се застъпва за „всички малки Рики, които са отхвърлени от семействата си“. Журито похвали нейния опит и решителност. „Тази финалистка блестеше през цялото време на шоуто и също така постигна най-голям напредък. Тя има солидна като скала история с ясна мисия“, обяви журито след решението.

Колe не е непозната в света на холандските конкурси за красота. През 2018 г. тя стигна до финала на телевизионния конкурс „Следващият топмодел на Холандия“. Transgender woman is crowned Miss Netherlands for the first time in the beauty pageant's history https://t.co/SvNh2cSGzZ pic.twitter.com/5HzSChqNAc — Daily Mail Online (@MailOnline) July 10, 2023

Рики Коле ще представи страната си на конкурса „Мис Вселена“, който ще се проведе през декември в Ел Салвадор, предаде БТА. Коле не е първата транссексуална жена, която печели конкурс за красота, съобщава порталът Ти Ем Зи и припомня, че първа това направи испанката Анхела Понсе през 2018 г., а новата притежателка на титлата „Мис Вселена“ Анна Джакраджутатип също е транссексуална.