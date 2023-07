Президентът на САЩ Джо Байдън пристигна в канцеларията на британския премиер Риши Сунак на Даунинг стрийт в Лондон за среща с него, предаде Ройтерс. BREAKING: US President Joe Biden has arrived at Number 10 for talks with Prime Minister Rishi Sunak.



This is his first visit to Downing Street as the US leader, and he had a broad smile on his face as he warmly greeted Mr Sunak.https://t.co/MN45tfGyF1



📺 Sky 501 pic.twitter.com/Fb3jRa2l66 — Sky News (@SkyNews) July 10, 2023

Очаква се главна тема на двустранните разговори да бъде Украйна.