Учен откри извънземна технология на Земята (Видео, снимки)

Ави Льоб, професор в Харвардския университет, е открил фрагменти от извънземна технология, произхождаща от метеорит, паднал във водите край Папуа Нова Гвинея през 2014 г. Льоб разказа подробно за откритията в интервю за Си Би Ес. "Намерихме десет сфери. Това са почти съвършени сфери или метални топчета", каза той.

"Когато ги погледнете през микроскоп, те изглеждат много ясно различими от фона", добави Льоб. "Имат цветове на злато, синьо, кафяво, а някои приличат на миниатюра на Земята". Той вярва, че тези метални гранули може да са част от извънземна технология, използвана за изследване на Вселената, също като апаратите "Вояджър" на НАСА.

След като извлича материалите, Льоб и неговият изследователски екип ги транспортират до Харвардския университет за по-нататъшно изследване. По-късно Космическото командване на САЩ потвърждава с 99,999% сигурност, че фрагментите произхождат от друга слънчева система. Harvard professor Avi Loeb on what he believes he may have found — fragments of alien technology from a meteor that landed in the waters off of Papua, New Guinea in 2014. U.S. Space Command confirms the material likely came from another solar system. pic.twitter.com/xuxRetk4X0 — CBS News (@CBSNews) July 11, 2023

Правителството предостави на Льоб определен радиус от приблизително 10 км, в който обектът може да е кацнал.

"Това е мястото, където е паднало огненото кълбо, и правителството го е открило с помощта на Министерството на отбраната", казва Льоб за района, където е открита предполагаемата извънземна технология.

"Това е много голям район с размерите на Бостън, така че искахме да го фиксираме. Изчислихме разстоянието въз основа на забавянето във времето между пристигането на взривната вълна, звукът от експлозията и светлината."

Използвайки тези изчисления, Льоб и екипът му успешно очертават пътя на метеорита, който съвпада с посочения от правителството на САЩ обхват от 6,2 мили.

За да продължат изследването, Льоб и екипът му се качват на лодка, наречена "Сребърна звезда", и правят няколко преминавания по проектирания път, докато изследователите претърсват океанското дъно с помощта на шейна, оборудвана с магнити, за да търсят фрагменти.

След като е извършен анализ на състава на потенциалната извънземна технология, е установено, че сферичките се състоят от 84% желязо, 8% силиций, 4% магнезий и 2% титан, както и от следи от други елементи. Сферичките са с размери под милиметър. Екипът успява да открие общо 50 такива сферички.

Според Льоб тези сферички притежават якост на материала, надвишаваща тази на всички наблюдавани и документирани преди това от НАСА космически скали. I fail to understand how Avi Loeb is asserting that his iron micro-spherules are alien technology when similar naturally occurring objects have been seen, collected, and written about in scientific journals for decades. pic.twitter.com/e0yQMzVy3P — Jason Colavito (@JasonColavito) July 8, 2023

"Изчислихме скоростта му извън Слънчевата система. Тя беше 60 км в секунда, което е по-бързо от 95% от всички звезди в близост до Слънцето", каза той. Тези забележителни характеристики водят до интригуващата възможност, че тя може да е произлязла от извънземна технология.

Като се има предвид, че зоната на удара на метеорита е с приблизително същия размер като тази на Бостън, Льоб се надява да посети отново района за по-нататъшни изследвания с перспективата да открие някакъв вид извънземна технология, пише БГНЕС.

"Надяваме се да намерим голямо парче от този обект, което е оцеляло при удара, защото тогава ще можем да кажем дали това е скала или технологична джаджа.