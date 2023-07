Вижте щетите от наводненията в щата Ню Йорк, които взеха жертви (Видео, снимки)

В неделя вечерта силна буря донесе проливни дъждове в голяма част от щата Ню Йорк и наводни улици.

Десетки пътища бяха блокирани, което наложи спасителни операции, за да бъдат извадени заседналите шофьори. Един човек е загинал, пише "Ню Йорк Таймс". Flash floods rage in Vermont, New York 50 rescued.



13 million Americans were under flood watches and warnings from Eastern New York state to Boston and Western Maine to the northeast, the National Weather Service said. New York and Vermont were the hardest hit states.#Worldnbc pic.twitter.com/NmhGHz8zlA — World NBC (@WorldNBC1) July 11, 2023

Долината на Хъдсън беше най-силно засегната от бурята. Епицентърът на бурята е Уест Пойнт, Военната академия на САЩ в окръг Ориндж. 🇺🇸#Floodwaters wash away portion of route 218 near #WestPoint, #NewYork#NY #breaking #breakingnews #disaster #US #USA #flood pic.twitter.com/g0LyzXdSGR — Attentive Media (@AttentiveCEE) July 10, 2023

Няколко моста са се срутили, а много от пътищата са непроходими. "Once again the skies opened up, & wrought so much rain 9 inches of rain in this community, that they're calling this a 1,000-year event," NY Gov. Hochul said. "It's only the second time ever that NWS issued a flash flood emergency. The last time was Hurricane Ida." #hudsonvalley pic.twitter.com/ZPmJFPnvL0 — NBC New York (@NBCNewYork) July 10, 2023

Губернаторката на Ню Йорк Кати Хоукъл потвърди пред местно радио, че поне един човек е загинал вследствие на наводненията, а няколко човека са в неизвестност. Тя каза, че една къща е била отнесена.

"Количеството вода е изключително и все още ситуацията е много опасна", каза Хоукъл. "Ще се справим с това", каза губернаторката, но добави, че "нощта ще бъде тежка". Тя обяви извънредно положение малко след 21 ч за окръг Ориндж, на стотина километра северно от Ню Йорк.