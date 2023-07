Почина писателят Милан Кундера, съобщиха световните осведомителни агенции.

Авторът на "Непосилната лекота на битието" е починал на 94 години, съобщи чешката библиотека, в която е личната колекция на писателя. "Милан Кундера почина вчера в Париж след дълго боледуване", каза Анна Мразова, говорителка на Моравската библиотека.

Кундера е роден в чешкия град Бърно, но емигрира във Франция през 1975 г., след като критикува остро съветското нахлуване в Чехословакия през 1968 г. Печели признание за стила си и представянето на теми и характери, които се движат между всекидневния живот и възвишения свят на идеите. Breaking News: Milan Kundera, the author of “The Unbearable Lightness of Being” and a Communist Party outcast in Czechoslovakia, died at 94.https://t.co/AvQasG7PO9 pic.twitter.com/xkMIhrTv5l — The New York Times (@nytimes) July 12, 2023

Кундера рядко даваше интервюта, защото бе убеден, че писателите говорят чрез своето творчество.

Първият му роман "Шегата" - язвителен портрет на чехословашкия комунистически режим, е публикуван през 1967 г. Той е първата стъпка по пътя на Кундера от партиен член до дисидент изгнаник. През 1976 г. той казва пред френския в. "Монд", че определянето на произведенията му като политически е опростенческо и замъглява същинския им смисъл.

Кундера бе популярен сред читателите в западните страни и заради антисъветските си възгледи, и заради еротиката, преминаваща в много от творбите му. I have a strong will to love you for eternity.

Milan Kundera (1929- 2023) pic.twitter.com/xAQVDrLkqV — FilmoteCanet Cinema (@CanetCinema) July 12, 2023

"Ако някой ми беше казал, когато бях момче: един ден ще видиш как държавата ти изчезва, щях да помисля, че това са глупости, не можех да си го представя. Човек знае, че е смъртен, но приема за даденост, че страната му има нещо като вечен живот", каза писателят пред Филип Рот в интервю за "Ню Йорк таймс" през 1980 г., година, преди да стане натурализиран френски гражданин, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

През 1989 г. Кадифената революция изтласка от власт комунистите и родината на Кундера се прероди в Чешка република, но тогава вече той бе започнал нов живот в апартамент на Левия бряг на Сена. Той се връща в Чехия рядко и иногнито, дори и след падането на Желязната завеса. Последните му творби, писани на френски език, не са преведени на чешки. "Непосилната лекота на битието", който му носи много слава и е екранизиран през 1988 г., е издаден в Чехия едва през 2006 г., макар да е достъпен на чешки език от 1985 благодарение на сънародник, основал издателство в изгнание в Канада. Романът оглавява класацията за бестселъри седмици наред и на следващата година носи на Кундера Държавната награда за литература.