Бой между управляващи и опозиция в косовския парламент (Видео)

Премиерът на Косово Албин Курти беше нападнат от опозиционни депутати, докато говореше на пленарно заседание на косовския парламент днес, съобщиха косовски и албански медии.

Председателят на асоциацията на косовските журналисти Джемайл Реджа публикува в Туитър видео от момента, в който депутат от опозиционната Демократическа партия на Косово (ДПК) прави опит да залее Курти с вода, а депутатите от управляващата партия на премиера, "Самоопределение", се опитват да го защитят. С това се стигна до физическа саморазправа между представители на управляващото мнозинство и опозицията, намеса на охраната на косовския премиер и прекъсване на пленарното заседание за 30 минути.

Председателят на косовския парламент поиска да бъде извикана полицията, за да може ситуацията да се успокои, пише БТА.

По информация на вестник "Коха диторе" в боя с управляващите е участвала само ДПК.