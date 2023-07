Русия обяви ядрена тревога заради взрива в Уралския електрохимически завод

В Русия е въведена ядрена тревога заради взрива в най-големия завод за ядрено гориво в страната, предаде Express.

На над 100 служители на завода е наредено да се явят в болницата в Новоуралск за медицински прегледи. Според местни съобщения са отменени и отпуските на лекари.

Инцидентът е станал в Уралския електрохимически завод, който е собственост на държавната институция "Росатом".

Заводът обогатява уран за използване в атомни електроцентрали и е най-големият по рода си в света.

Заместник-директорът на централата Юрий Минеев и кметът на Новоуралск Вячеслав Тюменцев казват, че няма опасност за местните жители и ги призоваха да не изпадат в паника. Cylinder with depleted uranium hexafluoride exploded at the Ural Electrochemical Plant, killing one



Russian Nuclear things corporation Rosatom says that "incident at uranium enrichment plant near Yekaterinburg posses no danger to population"

https://t.co/9PIJge6xZ5 — Liveuamap (@Liveuamap) July 14, 2023

Длъжностните лица заявиха, че радиационният фон в предприятието и извън него е нормален. От Росатом уточниха, че обеднената форма на съединението е по-малко радиоактивна от естествения уран.

Загиналият техник е загубил живота си от "механично нараняване", причинено от пробив в контейнер с уранов хексафлуорид - химическо съединение, използвано при обогатяването на уран.