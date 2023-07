Задържаха архитект, заподозрян в десетки убийства на жени в Ню Йорк (Видео)

След повече от десетилетие разследване, властите в Ню Йорк арестуваха архитект за няколко убийства на жени. Рекс Хюърман беше обвинен за смъртта на 3 от жертвите. Подозренията са, че е убил между 10 и 18.

Полицията беше категорична, че става дума за сериен убиец. Той подбирал жертвите си сред компаньонки, които се рекламират в интернет. Телата на жените най-често са намирани на плажа "Гилго" източно от Ню Йорк. Въпреки мащабното разследване, през годините нямаше заподозрян. Сега неофициалната информация е, че полицията е използвала нови технологии и е засякла следи от ДНК върху жертвите. Те били от съпругата на 59-годишният архитект, който от вчера е арестуван.

"Работата още не е свършена. Но това е решителна стъпка напред. За да постигнем целта, която си поставихме в самото начало - да дадем отговори на тези семейства и справедливост на жертвите", заяви Стивън Белони, служител от община Съфък.