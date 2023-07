Най-малко двама души са загинали след пропадане на поне една секция на Кримския мост. 💥 Due to the explosion of the Crimean bridge, Putin urgently gathers the Security Council, according to z-channels. Earlier, Shoigu promised immediate “attacks on decision-making centers” in the event of an attack on Crimea.



Near the Crimean (Kerch) bridge there are huge… pic.twitter.com/HsHKsMNSQ9 — Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) July 17, 2023

Информацията се разпространява в няколко Телеграм канала и не е официално потвърдена. Предполага се, че става дума за украинска атака. Част от осветлението на съоръжението не работи, предаде БНТ. Developing story around the Kerch Bridge in Russian-occupied Crimea.



According multiple sources the bridge was under attack and hit by two strikes at 03:20am local time. The lack of anti aircraft fire suggests that it is was a naval USV attack.



It is still unclear how severe… pic.twitter.com/5WK3JWN5RV — (((Tendar))) (@Tendar) July 17, 2023