Австралиец и кучето му оцеляха два месеца в Тихия океан на сурова риба и дъждовна вода (Видео)

Австралиец и кучето му оцеляха два месеца в Тихия океан, като яли само сурова риба и пили дъждовна вода.

51-годишният жител на Сидни Тим Шадок и кучето му Бела напуснали Мексико за Френска Полинезия през април, но лодката им била повредена от буря няколко седмици по-късно, съобщи Би Би Си.

Те били спасени от траулер тази седмица, след като били забелязани от хеликоптер.

Лекарят на борда на траулера казала пред австралийска медия, че мъжът е имал „нормални жизнени показатели“.

Когато най-накрая били намерени, край бреговете на Мексико два месеца по-късно, той бил далеч по-слаб и имал брада.

„Преминах през много трудно изпитание в морето“, каза той във видео, получено от 9News.

„Просто имам нужда от почивка и добра храна, защото съм бил дълго време сам в морето. Иначе съм в много добро здраве“, допълва мъжът.