Пригожин посрещна бойци на "Вагнер" в Беларус, увери ги - няма да се бият в Украйна

Ръководителят на частната военна компания "Вагнер" Евгений Пригожин се появи във видео, в което посреща своите бойци в Беларус и им казва че засега те няма да участват повече във войната в Украйна, предаде Ройтерс. Агенцията отбеляза, че не може да потвърди автентичността на видеото, но гласът на човека в записа е като този на Пригожин.

Видеозаписът е препубликуван от пресслужбата на шефа на ЧВК "Вагнер" в "Телеграм".

"Добре дошли, момчета... Добре дошли на беларуска земя", казва Пригожин. Видеозаписът е кратък, правен е след падането на мрака и е било възможно само да се различи силует, сходен с този на наемническия бос, посочва Ройтерс.

"Вие се сражавахте достойно. Направихте много за Русия. Това, което се случва на фронта, е позор, в който ние няма нужда да участваме", заявява той.

След това Пригожин казва на своите да се държат добре с местните хора и им разпорежда да обучават беларуската армия и да събират сили за ново "пътуване до Африка".

"Може би на някакъв етап ще се върнем в СВО (специалната военна операция в Украйна - бел. ред.), но когато сме сигурни, че няма да ни принудят да се опозорим", казва още Евгений Пригожин.

После към войниците се обръща човек, който звучи като съоснователя на "Вагнер" Дмитрий Уткин.

"Това не е краят. Това е само началото на най-големият световен план, който ще излезе наяве скоро", казва Уткин и завършва на английски: "And welcome to hell ("И добре дошли в ада!").