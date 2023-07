Временно спряха движението на Кримския мост (Видео)

Движението на моторни превозни средства по Кримския мост е временно спряно. Това се съобщава днес в официален канал в Телеграм за ситуацията на моста, предаде ТАСС. Около час по-късно то е възстановено, предава РИА Новости, позовавайки се на официални източници. Traffic on the Crimean Bridge is also blocked. But they say that in addition to the airfield, the oil tank is burning, not the bridge. pic.twitter.com/RzdWS8GOuj — Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) July 22, 2023

"Движението на автомобилния транспорт по Кримския мост е временно спряно. Лицата, които се намират на моста и в зоната за проверка, са помолени да запазят спокойствие и да следват указанията на служителите по сигурността на транспорта", се посочва в съобщението. Причините се изясняват. Traffic ban on Crimean bridge amid news of Ukrainian attackhttps://t.co/uonmrCUcKQ — Jaun News (@JaunNews) July 22, 2023