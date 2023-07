Торнадо и градушка удариха Ломбардия (Видео)

Торнадо и градушка удариха италианския регион Ломбардия в разгара на горещата вълна. Градовите зърна с размер на голф топки раниха стотици хора. No dico... che altro deve succedere? 🥺#Tornado #Milan #lombardia pic.twitter.com/zerUaQozSd — ndunde (@ndunde2) July 21, 2023

Около полунощ пък местни жители публикуваха кадри на торнадо, опустошило улици край Милано. В полицията са постъпили над 200 сигнала за счупени прозорци на коли, наводнения, повреди по покривите и паднали дървета, пише NOVA. #Tornado a Milano: i negazionisti del #cambiamentoclimatico (che applaudono personaggi come Capezzone e Fusaro) sono già alla ricerca di vecchi articoli su Google che riportano trombe d'aria in Lombardia, per ribadire che è tutto normale. pic.twitter.com/qD3Pt1Noep — 𝗙𝗮𝗯𝗶𝗼 𝗗𝗲 𝗕𝘂𝗻𝗸𝗲𝗿 (@Fabio_DeBunker) July 21, 2023

Италия продължава да е в плен на горещата вълна, като за 23 града в страната е обявен код червено. В столицата Рим, както и на остров Сицилия, през последните дни температурите се покачиха до 48 градуса.