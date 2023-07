Изгориха Корана пред посолството на Ирак в Дания (Видео)

Малка група демонстранти изгориха днес екземпляр на Корана - свещената книга на исляма - пред посолството на Ирак в датската столица Копенхаген, предаде Ройтерс, като отбеляза, че този акт създава предпоставки за още по-сериозно влошаване на дипломатическите отношения между двете държави.

Групата, която се нарича "Датски патриоти", проведе подобна демонстрация миналата седмица, като пусна видео на действията си в реално време в социалната мрежа "Фейсбук". The Swedes pushed their luck for a long time with the Koran burning 🔥 pic.twitter.com/IS0XP2E6d1 — Caz 🇿🇦🇩🇪🤔🤫 (@CazCazzi) July 20, 2023

Няколко хиляди иракчани протестираха в събота по улиците на столицата Багдад срещу оскверняването на Корана - с подпалване, разкъсване или стъпкване, по време на антиислямски протести в Швеция и Дания, предаде БТА. Митингът в Ирак бе свикан от управляващи иракски партии и въоръжени групировки, повечето от които близки до Иран, посочва Ройтерс