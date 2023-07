Евакуират няколко села в южната част на остров Родос заради пожарите (Видео, снимки)

Гръцкото Министерство на климатичните промени взе решение за евакуация на селата Вати, Лахания, Генади и на крайбрежния район Плимири в южната част на остров Родос поради близостта на горските пожари до населените места, съобщи гръцката телевизия „Скай“. Stop blaming the climate change!

The wildfires in Rhodes and Corfu are caused by people intentionally or unintentionally. Ask anyone in Greece.

A single cigarette on dry grass and you have fire. Helped by the wind and you have the scenes below. pic.twitter.com/q4Snw1XSXM — Tony (@TonyL_01) July 24, 2023

Чрез системата на спешния телефон 112 жителите на селата са уведомени да се евакуират към село Линдос в северната част на острова и село Аполакия в югозападната част на Родос.

Силни разпалвания на огъня се регистрират и в северната част на Родос до селата Мелона и Масари. СНИМКА: Ройтерс

Гръцката агенция АНА-МПА съобщи, че кметът на Родос Андонис Камбуракис смята да подаде жалба срещу неизвестен извършител за палеж на горите в острова. Жалбата ще бъде подадена до прокуратурата на Върховния съд с обвинения за умишлен палеж и опит за непредумишлено убийство на пребиваващите на острова. СНИМКА: Ройтерс

Пожарите на остров Родос горят вече осми ден, като 10 процента от площта на острова е изгоряла, съобщи гръцката национална телевизия. All these people with pics and videos of people cry arsing to jet2 about the fires in Rhodes and then there's my mate with the scousest reaction pic.twitter.com/kVYvPatDO5 — ً (@LittleBlendOne) July 24, 2023

СНИМКА: Ройтерс