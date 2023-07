На 56 почина легендата Шиниъд О’Конър - след години борба с психични проблеми и 18 месеца след самоубийството на сина й Шейн

На 56-годишна възраст, след дълга битка за психичното й здраве, почина ирландската певица Шиниъд О’Конър, съобщава "Дейли мейл".

Звездата придобива международна известност с хита от 1990 година „Nothing Compares 2 U“ - песен написана и композирана от Принс. Албумът й се продава в над 7 милиона копия. Шиниъд О’Конър Снимка: Ройтерс

Преди година и половина 17-годишният й син - Шейн, се самоуби, пише. В последния си туит Шиниъд пусна снимка на сина си и написа:

"Оттогава живея като немъртво нощно същество. Той беше любовта на живота ми, светлината на моята душа." 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭#lostmy17yrOldSonToSuicidein2022.

Been living as undead night creature since. . He was the love of my life, the lamp of my soul. We were one soul in two halves. He was the only person who ever loved me unconditionally. I am lost in the bardo without him pic.twitter.com/aC8BOmLQ9N — Sinead Marie-Bernarde Aoibheann O’Connor (@786OmShahid) July 17, 2023

Певицата без колебание изразява силни позиции по теми като организираната религия, правата на жените, войната, сексуалните посегателства над деца. Тя признава, че психичните й проблеми възникнали, защото майка й я насилвала физически и сексуално в детството й. Още на крехката 15-годишна възраст е била изпратена в изправителен дом заради кражби. Там една монахиня забелязва музикалния й талант и й дава китара, като насърчава Шиниъд да се занимава с музика. Шиниъд О’Конър Снимка: Ройтерс

Шиниъд О’Конър е ръкоположена за свещеник в Ирландската ортодоксална, католическа и апостолическа църква, църковна група без връзка с Католическата църква. Не пести критики към Ватикана, папите и Католическата църква въобще, като често се позовава на скандалите, свързани със сексуални посегателства над деца. Затова през 2018 година приема исляма, както и името Шухада Давит.