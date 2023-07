Огромен кран се срути в Ню Йорк, има ранени (Видео)

Горната част на строителен кран се запали и се срути в Манхатън. Ранени при инцидента, станал в сряда сутринта, са ранени най-малко двама души - един пожарникар и един цивилен. Трафикът в района, близо до комплекса Hudson Yards, беше блокиран в час пик. A crane collapsed in midtown Manhattan this morning, injuring at least 5 people. pic.twitter.com/eCrPgAZWJo — Pop Crave (@PopCrave) July 26, 2023

Видеозаписи, публикувани в социалните медии, показват как горната част на крана пада на земята, закачайки близката сграда по пътя си надолу. В същото огън и дим се издигат от кабината на крана, предаде NOVA.

Полицията в Ню Йорк призова местните и гостите на града да избягват района.