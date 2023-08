Екоактивисти напръскаха с червена боя входа на шотландския парламент (Видео)

Екоактивисти напръскаха с червена боя входа на шотландския парламент в знак на протест срещу плановете на британския премиер Риши Сунак да издаде 100 нови лиценза за добив на петрол и газ в Северно море, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Демонстрантите от движението “Не е честно“ ("This Is Rigged") публикуваха и пост в "Туитър", в който обвиняват шотландските власти, че не се противопоставят на политиката на Лондон. "Те трябва да възразят публично срещу всички нови петролни и газови находища, в противен случай стават съучастници“, се казва в изявлението на екоактивистите.