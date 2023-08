С коктейли "Молотов" атакуваха бюра за наборна служба в Русия (Видео, снимки)

Няколко бюра за наборна военна служба в Русия са били атакувани с коктейли "Молотов", предаде ДПА, като се позова на руския информационен сайт "Шот".

В пресцентъра на кметството на Санкт Петербург е била получена информация за арестуван мъж, който е хвърлил бутилка със запалителна течност по вратата на център за наборна служба в града. В интернет бяха разпространени кадри, за които се твърди, че са от нападението.

От събота насам е имало подобни атаки в градовете Подолск, Северодвинск, Казан, Калуга, Можайск, Воронеж, Омск и на полуостров Крим, пише ДПА.

Според сайтът "Москоу таймс" само вчера е имало такива нападения в шест града.

В някои случаи извършителите са възрастни хора, твърдят местни медии. In St. Petersburg, a man threw a Molotov cocktail at the door of a military recruitment office. pic.twitter.com/Vs2r4oQSXu — NEXTA (@nexta_tv) July 31, 2023

Стайтът "Шот" разказва в канала си в "Телеграм", че 76-годишен жител на град Северодвинск е получил обаждане от украински телефонни измамници, които са го убедили, че в сградата на службата за военна регистрация има лица, "обвинени в държавна измяна" и че тя трябва да бъде опожарена, пише БТА.