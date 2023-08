Тайфун погуби 1 и рани петима в Япония (Видео)

Един човек загина, а над 200 000 домакинства останаха без електричество заради тайфуна Канун в южната японска префектура Окинава, съобщи японската телевизия Ен Ейч Кей. Петима души са били ранени.

Нарушен е транспортният трафик, отменени са над 500 полета, фериботите не се движат. High resolution view of Typhoon Khanun churning today south of Okinawa, Japan. pic.twitter.com/uLygPxACYZ — CIRA (@CIRA_CSU) August 2, 2023

Според прогнозите на метеоролозите до края на седмицата в южните райони на Япония ще паднат до 200 милиметра дъжд.