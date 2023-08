Взривове край руското пристанище Новоросийск, чуват се стрелби (Видео)

Руски потребители на социални мрежи съобщиха за експлозии и стрелба близо до руското черноморско пристанище Новоросийск днес сутринта, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Видеоклипове, публикувани в местна онлайн общност и разпространени от руската онлайн новинарска служба Астра, показват движението на кораби в близост до брега, като се чува стрелба идваща откъм морето. Rusnia writes that naval drones attacked the base of the Russian Navy in Novorossiysk pic.twitter.com/Ye7eaNSBr9 — Getty (@region776) August 4, 2023