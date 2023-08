Ослепителен метеор, придружен от силен гръм, паднал в САЩ (Видео)

Ярък метеор, придружен от силен гръм, падна на 2 срещу 3 август в източните части на САЩ. Любителят астроном от Западна Вирджиния – Бил Стюард, успява да заснеме явлението.

„Астрономическото събитие е било доста по-ярко от това, което беше регистрирано у нас на 11 юли. Чуват се два силни взрива. По същото време толкова ярък метеор е наблюдават и в Бразилия. Нещо става“, обясни пред bTV Борислав Лазаров.

Според него в момента има няколко метеорни потока. На 13 август ще е пикът на метеорния поток – между 10 и 15 часа, поясни още Борислав Лазаров. Ден преди това и ден след това обаче хората могат да наблюдават падащи звезди. The American Meteor Society (AMS) received 434 reports about a meteor fireball seen over Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, North Carolina, South Carolina, Tennessee and Virginia on Thursday, April 4th 2019 around 10:50 UT [more info and videos: https://t.co/FVOWssMC3h] pic.twitter.com/XlT14PCMnF — Massimo (@Rainmaker1973) April 4, 2019

„Метеорният поток „Персеиди“ може да се наблюдава от почти цялото северно полукълбо, стига човек да е на високо място и по възможност извън града, където небето се вижда по-ясно. Не е нужно да се използват телескопи и бинокли. Може просто да се легне на тревата и да се гледа към небето“, поясни още Борислав Лазаров.

Той поясни, че се очаква слаба геомагнитна буря, която ще се усети единствено от свръхчувствителните хора.