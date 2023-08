Млад мъж оцеля над 24 часа в океана в частично потопена лодка

25-годишен мъж оцеля над 24 часа в океана в частично потопена лодка край бреговете на Флорида, съобщи бреговата охрана на САЩ, цитирана от Ей Би Си Нюз.

Чарлз Грегъри е видян за последен път да отплава с лодката си в четвъртък вечерта.

От бреговата охрана съобщиха, че пазачи са получили сигнал от семейството му в петък вечерта, че Грегъри не се е върнал на рампата за лодки и се налага издирване.

Бреговата охрана пусна кадри от спасяването, което се случи малко преди 10:40 часа сутринта в събота, пише bTV. #FinalUpdate @USCG crews rescued 25YO Charles Gregory, Saturday, after he went missing on a 12-foot jon boat, 12 miles offshore of #StAugustine, #Florida.



Press release: https://t.co/OGaPL6S6nS#USCG #CoastGuard #SAR pic.twitter.com/WezyZHEXB8 — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) August 5, 2023