Мощна буря връхлетя североизточната част на Италия, недалеч от границата със Словения. Стихията донесе силна градушка в района на град Удине, където обстановката напомни на истинска зима. Snow in Croatia, Reutlingen Germany, Udine Italy , but Global Warming??! https://t.co/rEOiV5O8Mv — Joshua Allen (@1cloudz9) August 7, 2023

Видеоклип, публикуван от италианската Гражданска защита, показва пътища, покрити с дебела пелена от лед. Италия е една от европейските страни, които са най-засегнати от изменението на климата, и през май пострада от смъртоносни наводнения, пише NOVA. Ein bissl sehr verrückt - bei Udine https://t.co/wuo1za8pi3 — Michael Jungwirth (@MichelJungwirth) August 7, 2023