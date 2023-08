Гигантски надпис в знак на признателност към ирландската певица Шиниъд О'Конър се появи върху зелените брегове в района на град Брей.

Деветметровите букви образуват думите Ейре и Шиниъд, а между тях е изобразено сърце.

Инсталацията е символ на почитта на ирландците към всичко, което голямата певица означаваше за малката им страна, заявиха авторите на надписа.

Шиниъд О'Конър ще бъде погребана утре в крайбрежния град Брей, южно от Дъблин, предаде БНТ.