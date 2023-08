Русия изстрелва първия си космически апарат към Луната от 50 години насам (Видео, снимки)

Русия ще изстреля този петък първия си космически апарат към Луната от 1976 г. насам, предаде АФП, като цитира космическата агенция на страната Роскосмос, съобщава NOVA. Стартът на спускаемата станция "Луна-25" е планиран "за 11 август в 2:10:57 ч. московско време, се казва в разпространеното съобщение.

Началото на руската лунна мисия ще бъде дадено в момент, когато световни сили като САЩ и Китай ускоряват работата по своите проекти за кацане на естествения спътник на Земята. Ракетата-носител "Союз" с автоматичната станция "Луна-25" ще бъде изстреляна от космодрума "Восточний" в Далечния изток. Планирано е апаратът да кацне близо до южния полюс на Луната, "на сложен терен".

Очаква се полетът да продължи между "четири и половина и пет и половина дни", съобщават още от Роскосмос. Веднъж стъпил на Луната, апаратът "Луна-25", който тежи почти 800 кг, ще има за задача "да вземе проби, да анализира грунта и да проведе дългосрочни научни изследвания" в продължение на поне една година, се казва в официалното съобщение на руската космическа агенция. A good video of Luna 25 before it was encapsulated in the fairing pic.twitter.com/J8QxCBrhs5 — TitaniumSV5 (@TitaniumSV5) August 7, 2023

Това изстрелване е първата мисия от новата лунна програма на Русия и идва в момент, когато Москва иска да засили космическото си сътрудничество с Пекин, в разгара на напрежението със западните сили заради нахлуването в Украйна, отбелязва АФП.

След като президентът Владимир Путин започна руската военна офанзива в Украйна, Европейската космическа агенция (ЕКА) обяви, че повече няма да си сътрудничи с Москва нито при изстрелването на "Луна-25", нито при бъдещите мисии 26 и 27. 🚨 India's Chandrayaan 3 and Russia's Luna 25 spacecrafts plans to land on Moon surface on August 23. 🇮🇳🇷🇺 pic.twitter.com/kwRI6u1KQk — Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) August 8, 2023

Въпреки това Русия заяви, че ще продължи с лунните си проекти и ще замени оборудването на ЕКА с такова руско производство. Последната лунна мисия на СССР беше изпращането на космическата сонда "Луна-24" през 1976 г. След разпадането на СССР, Москва се бори за иновации в областта на космическите изследвания. Програмите й сега се конкурират не само с държавни играчи, но и с частни инициативи като "Спейс Екс" на милиардера Илон Мъск, припомня агенциятга.