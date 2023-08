Почина Брайън Рандъл, дългогодишен партньор на Сандра Бълок

Брайън Рандъл, дългогодишен партньор на актрисата Сандра Бълок, почина на 57-годишна възраст, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Смъртта му е настъпила в събота в резултат на амиотрофичната латерална склероза (АЛС), съобщи семейството му пред изданието "Пийпъл". Рандъл се бори с дегенеративното заболяване в продължение на три години, но това не е съобщавано публично.

"Брайън рано избра да запази в тайна пътуването си с АЛС и тези от нас, които се грижеха за него, направиха всичко възможно, за да уважат молбата му", споделят неговите роднини. "Безкрайно сме благодарни на неуморните лекари,... и на изумителните медицински сестри, които бяха до нас, често жертвайки собствените си семейства".

Рандъл, който беше професионален фотограф, се запознава с Бълок през 2015 г. на рожден ден на сина й Луис. Той е ангажиран със снимките по време на партито.



Двамата с актрисата рядко се появяват заедно на обществени места и в голяма степен връзката им е извън светлината на прожекторите.

"Той е примерът, който бих искала децата ми да имат", каза актрисата в интервю за предаването "Ред тейбъл ток" през 2021 г. "Невинаги съм съгласна с него и той невинаги е съгласен с мен. Но е пример, дори когато не съм съгласна с него", допълни тогава Сандра Бълок.