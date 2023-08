Лошото време в Съединените щати принуди редица институции в столицата Вашингтон да затворят врати няколко часа преди края на работния си ден. Сред тях са националният зоопарк, библиотеки, различни музеи и други държавни учреждения.

Метеоролозите предупредиха за сериозни рискове от торнадо в източната част на страната – от Алабама до щата Ню Йорк, където живеят близо 30 милиона души, предаде NOVA. Immediate warning issued for the resident of Washington DC as stormy tornado is on the way.#USA #tornadowatch #BreakingNews pic.twitter.com/Hbe97SI90O — The Global Focus (@TheGlobalFocus) August 7, 2023

Отменени бяха над 2 хиляди полета, а други 5700 излетяха или кацнаха със закъснение.