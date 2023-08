Ирландия се сбогува с певицата Шиниъд О'Конър

Ирландците отдават последна почит на певицата Шиниъд О'Конър, която беше намерена мъртва в дома си в Лондон в края на месец юли, предадоха АФП и ДПА.

Погребалната процесия ще премине покрай къщата й в градчето Брей, разположено южно от столицата Дъблин. Mourners to line streets of Bray in final farewell to Sinéad O’Connor ahead of funeral todayhttps://t.co/eaBr9juF4G — Wicklow People (@WicklowPeople) August 8, 2023

Смъртта на 56-годишната О'Конър, която стана световна звезда през 90-те години на миналия век с хита "Nothing Compares 2 U", предизвика лавина от почит в родната й Ирландия и по света.

В изявление, публикувано в ирландската преса в неделя, семейството на певицата съобщи, че обществеността ще може да си вземе последно сбогом с нея по време на траурна процесия по крайбрежието на Брей. Там Шиниъд О'Конър е живяла 15 години.

Процесията ще премине край дома й, където феновете полагат венци, цветя, бележки след съобщението за смъртта на певицата на 26 юли. След това погребението ще се състои в тесен кръг, предаде БТА.

"Шиниъд обичаше живота в Брей", казват близките й. "С това шествие семейството би искало да изрази признанието си за любовта, която хората" от региона и извън него показаха след новината за кончината на О'Конър.

В неделя на хълм край Брей се появи надпис с бели букви: "Ирландия обича Шиниъд", който е висок девет метра.