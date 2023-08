Мистериозно светещо кълбо предизвика смут сред жителите на австралийския град Мелбърн.

В социалните мрежи се появиха съобщения и за силен гръм в района на града. Очевидци описват видяното като "внушително светлинно шоу".

От Австралийската космическа агенция съобщиха, че светещият обект най-вероятно е останка от руска ракета "Союз - 2", която се използва за изстрелване на сателити.