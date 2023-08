Австралийската космическа агенция: Светлината над Мелбърн е от руска ракета (Видео)

Светлината, забелязана в понеделник вечерта над Мелбърн, вероятно е част от руската ракета "Союз-2", навлизаща в земната атмосфера, предаде ДПА, като цитира Австралийската космическа агенция.

"Установихме, че светлинните проблясъци, наблюдавани в небето над Мелбърн през нощта, вероятно са били останки от руска ракета "Союз-2", която навлиза отново в земната атмосфера", заявиха от ведомството.

"За това изстрелване беше съобщено и беше планирано останките от ракетата безопасно да навлязат в атмосферата над океана край югоизточния бряг на Тасмания".

От Австралийската космическа агенция заявиха, че ще продължат да наблюдават ситуацията.

Местните медии съобщиха, че свидетели от югоизточния щат Виктория са видели ярка светлина и са чули силен шум, допълва ДПА.