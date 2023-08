Почина фризьорът на принцеса Даяна и Марта Стюарт (Снимка)

Известният фризьор Джон Барет, работил с принцеса Даяна и Марта Стюарт, почина на 66-годишна възраст, след като рагуби битката с рака на кръвта. Тъжната вест бе съобщена на страницата на салона му в Instagram.

Изявлението гласи: "От името на екипа на салон "Джон Барет" със съжаление и голяма болка съобщаваме за кончината на нашия основател и собственик, легендарния Джон Барет. Той живееше с фразата: "Не е важна само косата, а и грижата" Сега, повече от всякога, ще се обединим като "семейството", което Джон така гордо създаде и за което се грижеше и ще продължим да работим усилено, за да накараме нашите клиенти да изглеждат и да се чувстват по най-добрия начин". View this post on Instagram A post shared by THE JOHN BARRETT SALON (@johnbarrettnyc)

Приятели и звездни клиенти на фризьора изразиха почитта си към него. Дона Еър написа: "Такава мила и щедра душа! Благодарна съм за гостоприемството ти в Ню Йорк. Почивай в мир, Джон".

Роден в Лимерик, Ирландия, но израснал в Лондон, той открива първия си салон в Ню Йорк през 1996 г. и го ръководи в продължение на повече от 20 години, предаде NOVA.