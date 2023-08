Швейцарският президент се присъедини към шествието на най-голямото в света техно парти (Видео)

За първи път в историята на смятаното за най-голямото техно парти в света, швейцарският президент се присъедини към стотиците хиляди празнуващи на стрийт парада в Цюрих, предаде ДПА.

Ален Берсе похвали събитието по радио Ес Ер Еф (SRF) като най-голямото културно събитие в Швейцария.

„Невероятно спокойно е за такова голямо събитие и е много добре организирано“, каза Берсе.

„Много харесвам музиката", каза президентът, който се смеси с празнуващите с боа от червени пера около врата си.

За музиката и атмосферата се грижеха диджеи на 30 платформи, наречени „лав мобайлс“ (Love Mobiles), които се движеха покрай Цюрихското езеро, както и на осем стационарни сцени.

Дъждът спря точно навреме за началото на парада, който привлече разнородни участници, някои от които бяха оскъдно облечени, а други – в изискани костюми.

В първите часове на партито нямаше инциденти. Преди да тръгнат музикалните платформи, хората бяха претърсени за експлозиви от полицаи с обучени кучета.

За безопасността на гостите отговаряше мобилна нарколаборатория, където субстанциите можеше да бъдат изследвани безплатно.

Стрийт парадът е ежегодно събитие в Цюрих от 1992 г. Той беше отменен само през 2020 г. и 2021 г. поради пандемията от коронавирус.