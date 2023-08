Принц Хари се включи в благотворителен мач по поло в Сингапур (Видео, снимки)

Британският принц Хари язди и участва в благотворителна среща по конно поло в Сингапур, съобщи Ройтерс. СНИМКА: Ройтерс

Отборът на херцога на Съсекс Royal Salute Sentebale игра срещу местния отбор, в който се включи аржентинската поло легенда Начо Фигерас, който е близък приятел на принц Хари. Срещата завърши наравно и трофеят Sentebale ISPS Handa Polo Cup бе споделен от двата отбора, пише БТА. Singapore: Prince Harry plays Polo for charity supporting young people living with HIV/AIDS in Africa#Harry #PrinceHarry #Singapore #Polo pic.twitter.com/CxVBCquc2C — News18 (@CNNnews18) August 12, 2023

Приходите от благотворителната среща отиват във фондацията Sentebale, основана от принц Хари и принцът на Лесото Сеисо за подкрепа на млади хора от Африка, болни от СПИН и заразени с вируса ХИВ. Принц Хари СНИМКА: Ройтерс

СНИМКА: Ройтерс

СНИМКА: Ройтерс