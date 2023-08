Американка подобри рекорда на Гинес за най-дълга женска брада (Видео)

Мичиганчанка е отгледала най-дългата женска брада на света, след като се отказала от рутинната си практика да се бръсне три пъти дневно, в един от най-новите рекорди на Гинес.

38-годишната Ерин Ханикут е успяла да си отгледа рекордната 30 см. брада главно защото има синдром на поликистозните яйчници, съобщиха от „Книгата за рекорди на Гинес“.

Състоянието причинява хормонален дисбаланс и - наред с други неща - може да доведе до прекомерен растеж на косата. В случая на Ханикут последният симптом ѝ е позволил да получи титлата "жива жена с най-дългата брада в света", без да приема никакви хормони или добавки.

"Бръсненето, епилацията и използването на продукти за премахване на окосмяването са били начините, по които Ханикут се е опитвала да укроти брадата си, когато тя е започнала да расте, след като е навършила 13 години", се казва в съобщението на Гинес. "Сигурно съм се бръснала поне три пъти на ден", споделя тя пред организацията, която е известна с това, че поддържа база данни с над 40 000 световни рекорда.

Ханикут поддържа този начин на живот през целия си тийнейджърски и зрял път. Тя в крайна сметка губи част от зрението си и започва да се чувства "уморена от бръснене". Затова започна да си отглежда брада по предложение на съпругата си Джен.

Рекордът е поставен на 8 февруари 2023 г. в Каро, Мичиган, като Ерин отнема отличието от 75-годишната Вивиан Уилър, се казва в уебсайта на Гинес. Брадата на последната е била с дължина 25,5 см.

Синдромът на поликистозните яйчници не е единственият проблем на Ханикут, свързана със здравето ѝ. Долната половина на единия ѝ крак е ампутирана, след като тя развива бактериална инфекция по време на престой в болница за лечение на травма на крака.

Кракът на Ханикут е гангренясал, когато тя решава да ампутира половината от крайника преди около пет години. Съобщава се, че тя е казала на лекарите си, че "ще се справи с това" и ще продължи напред.

В съобщението на Гинес се посочва, че Ханикут е продължила напред, въпреки че оттогава е претърпяла и инсулт, предизвикан от високо кръвно налягане. Ханиктът разказва как епизодът towa лишил от централното зрение.

"Но пък имам перфектно периферно зрение", казва Ханиут в коментарите си. Erin Honeycutt, a 38-year-old woman from US' Michigan, has broken the Guinness World Record for the longest beard on a living female. Her beard measures 30 cm (11.81 inches). Публикувахте от DrAmit Manohar в Събота, 12 август 2023 г.

Ерин смята, че е успяла да се отърси от негативните чувства, свързани с изтощителните ѝ здравословни проблеми, тъй като по време на изпитанието е "запазила позитивен поглед към живота", пише dariknews. Тя твърди, че лекарите всъщност са ѝ казали, че ще се излекува по-бързо, ако се придържа към позитивното мислене.

"Нещото, което ми помогна да преживея загубата на крака, очите и всичко останало, честно казано беше, че имах резервиран круиз", казва тя.