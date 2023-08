Българското посолство в Лондон не е знаело за ареста на тримата българи

Посланикът ни в Лондон Марин Райков заяви, че българското посолство в Обединеното кралство не е било информирано за задържането на тримата българи.

Той обясни, че според британската практика, ако те самите, при ареста, не пожелаят българските дипломатически служби да бъдат информирани, то това не се случва съобщи БНТ.

Според пубрикация на Би Би Си трима българи са задържани във Великобритания по подозрения за шпионаж в полза на Русия. Тримата са задържани още през февруари и от тогава са под арест. Срещу тях са повдигнати обвинения, че са работили за Руските служби за сигурност.

Става въпрос за Орлин Русев - 45-годишен, живее в Грейт Ярмът, Норфолк, Бисер Джамбазов - 41-годишен от Хароу, северозападен Лондон, и 31-годишната Катрин Иванова - живее на един адрес в Хароу с Бисер Джамбазов.

Според източници разследването е започнало още преди година и тримата са били поставени под наблюдение. След обиски в дома им, справка е установила, че единствените истински лични документи, намерени у тях са българските, всички останали са фалшиви. Има данни, че част от фалшивите документи са произведени в Испания, но се събират доказателства по тази линия. Няма данни тримата да са идвали в България през последните 12 месеца.