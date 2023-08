Туристка се покатери на фонтана "Ди Треви", за да си напълни бутилката с вода (Видео)

Туристка се покатери върху емблематичния фонтан "Ди Треви" в Рим, за да напълни бутилката си с вода. На кадрите, заснети миналия месец, се вижда как жената преминава през редица камъни, за да стигне до центъра на забележителността от 18 век.

След като напълва бутилката си с вода, тя се опитва да се отдалечи, преди охранител да надуе свирка и да тръгне към нея. Двамата провеждат кратък разговор, след което охранителят отвежда туристката. Остава неясно какво се е случило с туристката след инцидента и дали е била арестувана или глобена.

Туристите могат да бъдат глобени с до 500 евро за влизане във фонтана, който се смята за една от най-известните забележителности на града. Легендата гласи, че всеки, който хвърли монета във водите му, ще си осигури завръщане в Рим. Всяка година около 1,5 млн. евро в монети се събират от фонтана за католическата благотворителна организация "Каритас". По данни на Съвета по туризъм на Рим през активните туристически месеци във фонтана се хвърлят около 3000 евро на ден.

Фонтанът се намира малко под площада. Посетителите трябва да слязат по стъпала, за да стигнат до него, но те обикновено се настаняват на тях или на ръба на фонтана, което води до призиви към полицията да инсталира контролни пунктове и постоянни пешеходни патрули по околните пътища, пише NOVA.