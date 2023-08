Частен самолет се сблъска с мотоциклет и автомобил в Малайзия (Видео)

Малък частен самолет се сблъска в Малайзия с мотоциклет и автомобил, докато се опитваше да кацне на летище в покрайнините на столицата Куала Лумпур. При катастрофата са загинали най-малко 10 души, предаде Ройтерс.

Самолетът "Бийчкрафт модел 390" (Beechcraft Model 390 - Premier 1) е превозвал шестима пътници и двама души екипаж. Сблъсък станал близо до градчето Елмин при приземяването, съобщи пред репортери началникът на полицията в Селангор Хюсеин Омар Хан.

Самолетът е загубил връзка с контролната кула и се блъснал в мотоциклет и автомобил на магистралата, каза той.

"Не е имало спешно повикване, на самолета е било дадено разрешение за кацане", каза още Хюсеин Омар, цитиран от БТА.

В момента се провежда издирвателна и спасителна мисия.

Управлението за гражданска авиация на страната (CAAM) заяви, че самолетът е излетял от курортния остров Лангкави и е пътувал към летище "Султан Абдул Азиз Шах" в Селангор, близо до столицата Куала Лумпур.

Главният изпълнителен директор на CAAM Норазман Махмуд заяви, че самолетът е получил разрешение за кацане от контролната кула в 14:48 ч. местно време и само две-три минути след това диспечерите в кулата в Субанг забелязали дим, идващ от мястото на катастрофата. От самолета обаче сигнал за тревога не е бил подаден.