Ураганът "Хилари" приближава Мексико и Калифорния (Видео, снимки)

Ураганът "Хилари" заплашва американския щат Калифорния и Мексико с проливни дъждове и силен вятър. СНИМКА: Ройтерс

Калифорнийските крайбрежни градове, които в миналото са се сблъсквали с наводнения и свлачища, се подготвят за приближаването на урагана. "Хилари" достигна 4-та степен в тихоокеанските води на Мексико. Обилни валежи се очакват в югозападната част на Съединените щати до следващата сряда. Пикът на валежите ще бъде в неделя и понеделник, пише БНТ. СНИМКА: Ройтерс

В курорти в северозападно Мексико опаковаха ресторантско оборудване и издигнаха черен флаг в очакване на урагана. СНИМКА: Ройтерс

