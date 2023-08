Семейство Байдън е на почивка в имот на климатичен активист (Видео)

Президентът на САЩ Джо Байдън, съпругата му Джил и синът им Хънтър, както и други членове на тяхното семейство пристигнаха на езерото Тахо за кратка ваканция. Те са отседнали в имот, който са наели от милиардера Том Стайър, който е и климатичен активист, предаде Ройтерс.

Семейство Байдън пристигна в град Гленбрук вчера вечерта. Той се намира на източния бряг на езерото, в щата Невада.

Стайър и съпругата му Кат Тейлър, собствениците на имота, не са в момента в него.

Белият дом поясни, че Байдън е наел имота на Стайър по пазарни цени.

Преди Байдън и Джил да пристигнат в имота, там с отделен самолет дойдоха Хънтър Байдън, съпругата му и детето им, предаде БТА.

Хънтър Байнър е разследван във връзка с данъчни нарушения. Вчера на пресконференция в Кемп Дейвид Байдън бе попитан по този въпрос, но отказа да отговори.

В понеделник Байдън и съпругата му ще отидат на Хавайските отрови, за да видят щетите от катастрофалните пожари на остров Мауи.